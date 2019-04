Kriminalität in Kevelaer : Menschenhandel in Kevelaer: Ex-Freund des Opfers vor Gericht

KLEVE/KEVELAER Ein 27-Jähriger muss sich seit Donnerstag wegen Beihilfe zum Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung, Zuhälterei und Zwangsprostitution vor dem Klever Landgericht verantworten.

Das Gericht stellte damals fest, dass das verurteilte Paar die junge Frau von August 2016 bis Ende 2017 in der Wohnung an der Kevelaerer Rheinstraße festgehalten hatte. Teilweise unter Drohungen zwangen sie sie zum Geschlechtsverkehr mit zahlreichen Freiern. Die Frau musste Hausbesuche machen und Schichten in einem Gocher Bordell, zudem kamen regelmäßig Freier in das Wohnhaus. Dabei hatte die Geschädigte laut Urteil aus 2018 nicht die Möglichkeit, Freier oder Dienstleistungen abzulehnen. Das verdiente Geld musste sie gänzlich an die weibliche Angeklagte abgeben, nur 50 bis 100 Euro wurden monatlich an den Vater nach Moldawien überwiesen.