Umweltaktion : Eiskalte Klimawette auf dem Roermonder Platz

KEVELAER Mit einer besonderen Aktion will Klimaschutzmanagerin Nina Jordan auf das Thema Wärmedämmung hinweisen. Auf dem Roermonder Platz werden am Freitag, 26. April, zwei Modellhäuser aufgebaut. Beide Häuser werden mit der gleichen Menge Eis befüllt.

Bis zum 5. Mai stehen die Häuser auf dem ­Roermonder Platz. In dieser Zeit sind sie Wind und Wetter ausgesetzt, und beide Eisblöcke werden anfangen, zu schmelzen. „Jetzt sind Sie an der Reihe: Wetten Sie mit. Wie viele Liter Eis werden in der ungedämmten und wie viele in der optimal gedämmten Hütte im Wettzeitraum schmelzen?“, fragt Nina Jordan. Der Unterschied ist der Tipp, der abgegeben werden muss.