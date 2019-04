Party am 30. April 2019 : Hier wird in den Mai getanzt

Kreis Kleve (RP) Der April neigt sich dem Ende, traditionell wird in den Mai getanzt – und zwar an diesen Stellen. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Softgetränke, Bier und Wein sind inklusive. Goch: Nach dem Mittelaltermarkt ist vor Tanz in den Mai – auf Gut Graefenthal wird wieder gefeiert, und zwar von 20 Uhr an. Geldern: In den Lindenstuben in Geldern, Stauffenbergstraße 37, werden Frühlingsgefühle vorhergesagt. Die Party mit DJ Sven beginnt um 20 Uhr.



Rees: In drei Zelten kann man auf dem Hof Beenen in Rees-Androp feiern. In Zelt 1 ist Charts-, House- und Black-Musik angesagt, in Zelt 2 spielt eine Rockband auf, und in Zelt 3 ist Schlager, Discofox und 90er-Musik zu hören. Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse.



Kevelaer: Eine der größten Veranstaltungen findet in Achterhoek (Archiv: van Offern) im Rahmen der Maikirmes statt. Wie in Rees wird eine Zeltstadt „am Rödchen“ in Achterhoek aufgebaut. Mit dabei: die Band Q5 New Style. Beginn ist um 20 Uhr.