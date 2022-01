Feuer absichtlich in Düsseldorf gelegt : Lange Haftstrafe wegen Brand in Obdachlosenunterkunft

Die Feuerwehr musste im November 2020 mehrere Menschen mit tragbaren Leitern und Drehleitern aus dem Gebäude am Rather Broich retten, da der Brandrauch ihnen den Fluchtweg abgeschnitten hatte. Foto: Emergency-Report.de

RATH Dem ehemaligen Bewohner einer Obdachlosenunterkunft drohte die Zwangsräumung. Aus Wut darüber, steckt er sein Zimmer in Brand und gefährdete das Leben der übrigen Bewohner der Unterkunft am Rather Broich.