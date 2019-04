Kriminaöität in Kevelaer : Wieder Rohre aus Kupfer gestohlen

Kriminaöität in Kevelaer

Kevelaer Nach der Serie von Kupferdiebstählen hatte die Polizei angekündigt, verstärkt Streife in der Innenstadt von Kevelaer zu fahren. Abgeschreckt hat das die Täter aber offenbar wenig. Die dreisten Diebstähle gehen weiter, wie die Polizei meldet.

Diesmal entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, unbekannte Täter Regenfallrohre an einem Einfamilienhaus an der Friedenstraße. Insgesamt stahlen sie Kupferrohre mit einer Länge von immerhin acht Metern.