Schule in Kevelaer : Knobelaufgaben beim Känguru-Wettbewerb

Das Gymnasium Kevelaer beteiligte sich am Känguru-Wettbewerb. Foto: ja/Gymnasium

KEVELAER Jetzt nahmen 258 Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums am Känguru-Wettbewerb der Mathematik teil, der in diesem Jahr zum 25. Mal von der Humboldt-Universität zu Berlin ausgerichtet wurde. 968.598 Teilnehmer von mehr als 11.800 Schulen verzeichneten die Veranstalter in diesem Jahr.

Innerhalb von 70 Minuten hatten die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer jeweiligen Jahrgangsstufe bis zu 30 Aufgaben zu lösen.

Den größten Kängurusprung, also die meisten hintereinander richtig beantworteten Fragen (20!), machte Mia te Kaat aus der Klasse 6B und ist damit Gewinnerin des Känguru-T-Shirts.