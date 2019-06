Klimaschutz in Kevelaer : „Blauer Engel“ beim Papier in der Wallfahrtsstadt

KEVELAER Das Thema „Klimaschutz“ steht auch in der Marienstadt immer mehr im Fokus. Wie berichtet, haben die Grünen hier auch den Antrag gestellt, den Klimanotstand auszurufen. Einiges werde bereits getan, wird von Seiten der Stadtverwaltung betont.

Ein anderes BHKW hat die Stadt 2010 am Hallenbad in Betrieb genommen. Daran ist das gesamte Stromnetz von Schul- und Sportzentrum angeschlossen. Der produzierte Strom vom BHKW wird somit nicht nur im Hallenbad, sondern auch in den Sporthallen und dem Schulzentrum genutzt. „Insgesamt haben wir hier eine Eigennutzung von 97 Prozent des produzierten Stroms. Der produzierte Strom des BHKW deckt somit rund 30 Prozent des gesamten Strombedarfs des Schul- und Sportzentrums“, so Ina D’Aleo.

Auch wenn es noch keine „Fridays for future“-Demos in Kevelaer gegeben hat, spiele an der Schule das Thema „Klimaschutz“ eine wichtige Rolle. „Klimaschutz steht bei uns auf den Lehrplänen, unsere Garten AG kümmert sich um den Schulgarten und setzt das Thema da schon ganz praktisch um“, so Christoph Feldmann, kommissarischer Leiter der Gesamtschule Kevelaer-Weeze. In Zusammenarbeit mit der Stadt sei auch eine bienenfreundliche Wiese angelegt worden.