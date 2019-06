Brauchtum in Kevelaer : Neues Werk dokumentiert die Kervenheimer Töpferkunst

KERVENHEIM Fast 40 Jahre, nachdem die erste größere Fundstelle Kervenheimer Irdenware entdeckt worden war, konnten die Ergebnisse von den vier Autoren Johannes Janssen, Klaus Oerschkes, Friedhelm Schmitz und Ernst Helmut Segschneider in dem Buch „Das Kervenheimer Potthaus, die Töpferfamilien und ihre Erzeugnisse“ zusammengefasst werden.

1992 gab es dank des mittlerweile verstorbenen Gelderner Stadtarchivars Dr. Stefan Frankewitz bereits eine Ausstellung mit Katalog. Durch Erdarbeiten waren in Kervenheim viele weitere Keramikfunde zum Vorschein gekommen. Oerschkes dankte den Scherbensammlern, die an 20 Fundstellen Teile geborgen haben. Unter den Gästen war auch Wilhelm Hoselmann, der jüngst für die Erstellung der Figur am Gelderner Marktplatz „Dä Geldersche Wend“ ausgezeichnet wurde. Seine Tochter Sabine war 2000 die erste Töpfermeisterin, die die Pottbäckertradition im Potthaus fortsetzte.

Das Buch ist bei der Bücherstube Aengenheyster in Kevelaer, bei Bücher Keuck in Geldern sowie in der Geschäftsstelle des Historischen Vereins in Geldern, Hartstraße 6, für 17 Euro erhältlich. Es kann auch bei den Autoren Johannes Janssen (johjan@freenet.de) und Klaus Oerschkes (klaus.oerschkes@t-online.de) bestellt werden.