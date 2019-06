Kultur in Weeze : Zehn Monate am Traumland gearbeitet

Zauberhaft und traumhaft ging es auf der Bühne im Bürgerhaus zu. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Weeze Lange hat die Musical-Schule „Xanten on Stage“ geprobt. Jetzt brachten die Aktiven ihr Stück im Bürgerhaus Weeze auf die Bühne. Themen waren Ausgrenzung und Freundschaft. Die Zuschauer waren von den Darbietungen angetan.

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

In der Welt der Träume ist alles möglich, aber dieses „alles“ trägt immer auch die Wirklichkeit in sich: Freude und Glück, Ängste und Traurigkeit. 50 Schüler der Musical-Schule „Xanten on stage“ entführten die Besucher des Weezer Bürgerhauses in das „Traumland“. Unter der Leitung von Aileen-Chantal Rothkegel begeisterten sie mit Gesang, Tanz und Schauspiel.

Auf die Bühne brachten sie eine wahrhaft traumhafte Geschichte: Emira Sonnenstern ist die „Neue“ im Glizzinternat, das seinen Namen tatsächlich verdient, denn es funkelt und glitzert überall, besonders bei Nacht. Dann nämlich tauchen die Schüler in das magische Traumland, wo auf der Traumwiese alle schönen Träume möglich sind. Doch es gibt auch Alpträume, zum Beispiel Einsamkeit, Ausgrenzung, Heimatlosigkeit. Die Schülerin Hailee ist so ein Mädchen, das keiner mag. Ihre Traurigkeit kehrt sich um in Zorn. Sie schließt mit dem Teufel einen Vertrag, und dieser raubt allen anderen ihre schönen Träume. Es bleiben nur die schlimmen Alpträume, denen sie sich stellen müssen. Das geht aber nicht allein, sondern nur mit Freunden, die zueinander stehen.

INFO Umfangreiches Kursusangebot Programm In der Musical-Schule gibt es viele Kurse: Musical-Ensemblekurs: verschiedene Tanztechniken, Schauspielkunst, Erarbeitung von Choreografien und Chorstücken, Musical-Coaching. Einzelgesangsunterricht, Unterricht im Stepp-Tanz, Musical-Chor, Tanzintensivklasse

Zusätzliches Kursangebot für Menschen mit körperlichem Handicap. Info unter 02801 9889861

Auch Hailee erfährt endlich die Geborgenheit der Freundschaft, in einem strahlenden Happy End geht es darum, den eigenen Traum zu leben, selbstbewusst durch das Leben zu gehen und die anderen anzunehmen, wie sie sind. In einem schönen Wechsel zwischen Gesang und Tanz holten die Akteure im Alter von acht bis 66 Jahren die bunte, glitzernde Welt des Musicals auf die Bühne des Bürgerhauses. Das Bühnenbild bestimmte eine große Projektionswand, auf der das ehrwürdig anmutende Glizzinternat, die Traumwiese mit all ihren Schönheiten, aber auch die Alpträume zu sehen waren. Die Zuschauer im gut besetzten Saal bedachten jede Szene mit viel Applaus. Berührend sang die Darstellerin der Hailee von ihrer Heimatlosigkeit. Ebenso erreichten auch die fantasievollen Traumdarstellungen die Herzen der Zuschauer. Unvergesslich die kleinen Teufel, wie sie tanzten und sangen „Schöne Grüße aus der Hölle“. Stepptanz kam eindrucksvoll zum Einsatz in einem Alptraum mit schwarzen Raben.

Aileen-Chantal Rothkegel war auf der Bühne präsent als „Geist“ und inneres Ich der Hailee, verkörperte mit ausdrucksvollen Tanzeinlagen die jeweilige Stimmung. „Ich bin elektrisch“ lautete ein weiterer Alptraum, dargestellt durch ein Ballett von Maschinen-Menschen in einer seelenlosen Cyber-Welt. Neben der Bühne unterstützte der Musical-Chor der Schule die Aufführung.