Feuerwehr in Weeze : Großübung bei Wystrach

Von Sebastian latzel Wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Goch und Weeze funktioniert, testeten die Einsatzkräfte jetzt bei einer Großübung.

Das Szenario ist dramatisch: Dichte Rauchwolken ziehen aus der Produktionshalle der Firma Wystrach auf der Industriestraße in Weeze. Das Gebäude muss evakuiert, die Mitarbeiter müssen in Sicherheit gebracht werden. Eine große Herausforderung für die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort eilt. Es wird heikel, denn beim Eintreffen der Feuerwehr werden noch mehrere Personen im Gebäude vermisst. Eine knifflige Aufgabe für die Einsatzkräfte.

Und da das angenommene Szenario so dramatisch war, entschied sich der Einsatzleiter des Löschzuges Weeze dazu, Verstärkung aus Goch anzufordern. Ganz so, wie es auch bei einem Ernstfall passiert wäre. Also rückte auch die Feuerwehr aus Goch Stadtmitte nach Weeze aus. Sie erreichte den Einsatzort in kürzester Zeit.