Brauchtum in Weeze : Kegelmeister in Weeze stehen fest

Mareike Winkels, Einzelortsmeister Andreas Ingenbleek, Einzelortsmeisterin Maria Hegerath und Matthias Winkels (v.l.). Foto: ja/Gemeinde Weeze

Weeze Von Anfang Januar bis Ende März wurden die 26. Weezer Kegelortsmeisterschaften unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ulrich Francken ausgetragen. Die Kegelortsmeisterschaften in Weeze mit 55 Klubs, die sich in 19 gemischte, 27 Männer- und neun Frauen-Klubs aufteilten, haben in diesem Jahr auf den Kegelbahnen im Waldhaus Dicks, Hotel Jägerhof und Lieven Heer stattgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teams haben mit ihren Startgeldern nicht nur für eine Spende gesorgt (250 Euro für die Weezer Rollifrauen), sondern konnten auch selber Geldpreise und Wanderpokale gewinnen.

In der Klubwertung der Frauen wurde die Gruppe „Die flotte Truppe“ Erster mit 398 Punkten. „Elfengleich“ hat den zweiten Platz mit 387 Punkten erreicht. „Einmal im Jahr“ wurde Dritter mit 378 Punkten.

In der Klubwertung der Männer wurde die Gruppe „10 Alt - 1 Pils“ Erster mit 443 Punkten. Zweiter mit 435 Punkten, wurde die Gruppe „Ritter der Kegelnuss“. Die Gruppe „Don Promillos“ mit 435 Punkten wurde Dritter.