Feier im Zelt auf der Hüls : Oktoberfest in Kevelaer mit 2G-Regel

Die Klostergold-Band wird beim Oktoberfest im Festzelt am Sportpark auf der Hüls in Kevelaer für Stimmung sorgen. Foto: Klostergold-Band

Kevelaer Die Gästezahl ist auf 600 begrenzt, Karten gibt es im Vorverkauf. Mit Hygienekonzept und fester Tischreservierung wird im Festzelt auf der Hüls gefeiert.

In Kevelaer wird wieder das Oktoberfest gefeiert. „Wir alle freuen uns, dass wir endlich wieder gemeinsam feiern können. Mit der Rückkehr zu mehr Normalität wollen wir dabei verantwortungsvoll umgehen. Daher feiern wir das Oktoberfest unter der 2G-Regel (Einlass nur für Geimpfte und Genesene)“, so der Vorsitzende des Fördervereins der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer, Lambert Janshen.

Musste das Oktoberfest im vergangenen Jahr noch abgesagt werden, kann es in diesem Jahr am Samstag, 16. Oktober, mit einem Hygienekonzept und fester Tischreservierung am Sportzentrum auf der Hüls durchgeführt werden. „Unser Oktoberfest hatte schon immer eine besondere, familiäre Atmosphäre. Daher ist die selbst auferlegte Begrenzung der Gästezahl auf 600 für uns keine Einschränkung, sondern unser Markenzeichen“, so Georg Joosten, verantwortlich für die Organisation des Oktoberfestes. Dennoch sichert sich der Verein für mögliche Auflagen ab. So muss bei jedem Kartenkauf eine Tischreservierung erfolgen (online über www.oktoberfest-kevelaer.de). In diesem Zusammenhang erhält man auch eine Liste für die Kontaktdaten der Gäste, die zur Veranstaltung mitgebracht werden muss. Bei Bedarf wird sie für mögliche Kontaktnachverfolgungen eingesammelt. Beim Eingang müssen der Personalausweis und der Nachweis über den Impfstatus vorgelegt werden. Bis zum Zelteingang gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern und die Maskenpflicht. Im Zelt gilt dann aber keine Maskenpflicht.