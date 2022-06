Fit machen für die Oberstufe : Gesamtschule: Training für die Oberstufe

Kevelaer Mit einem Intensivkursus sollen die künftigen Abiturienten für das nächste Schuljahr fit gemacht werden. Knapp 50 Jugendliche haben sich für die Oberstufe angemeldet.

Gerade eben erst haben sie ihren Schulabschluss gefeiert, nun drücken die zukünftigen Oberstufenschüler und -schülerinnen an der Gesamtschule Kevelaer schon wieder die Schulbank – obwohl sie eigentlich frei hätten. In einem Intensivtraining werden sie für das Lernen in der Oberstufe fit gemacht.