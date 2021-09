Verbraucherinformation : Warnung vor unseriösen Telefonangeboten

Kevelaer Ungewollte Stromanbieterwechsel durch Datenklau. Besonders die Nennung der Nummer des Stromzählers und der Verbrauchsstelle könne dazu führen, dass der Vertrag mit dem aktuellen Stromversorger ungewollt vom anrufenden Anbieter gekündigt werde.

Besonders die Nennung der Nummer des Stromzählers und der Verbrauchsstelle könne dazu führen, dass der Vertrag mit dem aktuellen Stromversorger ungewollt vom anrufenden Anbieter gekündigt werde. In jüngster Zeit häuften sich die Anrufe von Kunden der NiersEnergie, die telefonisch von einem Unternehmen aus Berlin kontaktiert wurden. Dieses habe entweder mitgeteilt, dass der Vertrag mit dem derzeitigen Anbieter auslaufe oder bewarb günstigere Tarife. Um ein unverbindliches Angebot erstellen zu können, würden dann Daten wie die Zähler-Nummer, die genaue Anschrift oder der aktuelle Lieferant abgefragt. „Wir bitten unsere Kunden, ihre persönlichen Daten nicht preiszugeben. Gelangen diese in falsche Hände, so kann dies zu unerwünschten Geschäftsabschlüssen führen“, so Wolfgang Toonen von den Stadtwerken Kevelaer und der NiersEnergie. „Wir raten daher zu erhöhter Aufmerksamkeit.“