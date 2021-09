Feuerwehren aus Weeze, Wemb und Goch im Einsatz : Großbrand einer Halle im Industriegebiet Weeze

Weeze Die Bevölkerung wurde durch die Warn-App Nina dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Die Brandursache ist noch unklar.

Schon bei der Anfahrt war der Feuerschein zu sehen, erklärt Dominik Behet von der Weezer Feuerwehr. Gegen 2.20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil eine Lagerhalle im Weezer Industriegebiet in Flammen stand. Die Feuerwehr Weeze und Wemb waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Wegen des Ausmaßes des Feuers wurden die Einsatzkräfte aus Goch nachalarmiert. Sofort wurde mit der massiven Brandbekämpfung begonnen, erklärt Behet. Die Drehleitern aus Weeze und Goch kamen zum Einsatz, mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Dadurch konnte ein Übergreifen auf andere Hallen verhindert werden.

Zur Sicherheit angesichts der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. „Was in der Halle gelagert wurde, können wir Stand jetzt noch nicht sagen“, so Behet. Auch die Brandursache ist noch unklar. Hauptaufgabe ist es nun, Brandnester zu bekämpfen, um ein Auflodern des Feuers zu verhindern. Gegen 6.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. „Wir haben ein Weezer Tiefbauunternehmen dazugeholt, das die Seitenwände der Halle einreißen wird, damit wir an die Glutnester herankommen“, erklärt Behet die weiteren Schritte.