Zukunftskongress in Kevelaer : Unternehmerinnen starten in die Zukunft

Kevelaer Einen Tag lang hatten Geschäftsfrauen die Gelegenheit, inne zu halten. Sie konnten sich von Vorträgen mit innovativen Ideen inspirieren lassen. Eingeladen hatte das Unternehmerinnen Forum Niederrhein, unterstützt von Leila.

In ihrer Ansprache zum Zukunftskongress, zu dem das Unternehmerinnen Forum Niederrhein in das Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer eingeladen hatte, ging sie auf die gravierenden Veränderungen ein, die nicht nur das gesellschaftliche Leben durcheinandergerüttelt haben, sondern auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. „Die Überschwemmungen und Brände haben großen Einfluss darauf, wie Menschen über den Klimawandel denken und das hat Einfluss darauf, wie wir in Zukunft wirtschaften“, sagte sie in der Eröffnungsrede zur Zukunftswerkstatt für Unternehmerinnen.

Sie sei beeindruckt, wie viele tolle Frauen zusammenkommen und auch die gleichen Themen haben, sagte Maria Paeßens von Paeßens Zahnwelten mit Standorten in Kleve, Kalkar und Kevelaer. Zu diesem gemeinsamen Themen zählten unter anderem Corona, Zukunft gestalten und Personalführung. Es werde immer wichtiger, dass sich Personal am Arbeitsplatz auch wohlfühlt, so die Unternehmerin. Außerdem spielen auch die Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Die Organisatorinnen des Zukunftstags hatten verschiedene Trendpioniere eingeladen, die die Teilnehmerinnen mitnahmen auf eine Reise der Möglichkeiten. So informierten etwa Roland Walter, Geschäftsführer der Planwerkstatt GmbH und Ping Zhou, Master of Science – Architektur, Bachelor of Science - Industrie-Design, über aktuelle Trends. „Meine Erwartungen sind weit übertroffen worden“, lautete das Fazit von Maria Paeßens. Eine neue Perspektive einnehmen und so einen Blick von außen auf die Arbeit werfen zu können plus der gemeinsame Austausch, das beschreibt auch Nina Kiesow als wertvoll. Sie ist schon lange Mitglied im Unternehmerinnenforum und lobt die inspirierende Atmosphäre der Veranstaltung. Etwas ungewöhnlich mag die Teilnahme von Uwe Bons erscheinen. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Straelen bestätigte, er sei nur Gast gewesen unter den Damen. Da Straelen zur Leader-Region gehört und Leila den Zukunftstag mit unterstützt hat, sei er zu dieser besonderen Ehre gekommen. Auch er hat nur lobende Worte und nennt als Beispiel den Workshop von Albert Thienel, einem international erfahrenen Unternehmensberater und ausgewiesenen Experten in Innovations- und Change-Management.