Bundestagswahl im Kreis Kleve : Wahlen nicht zur Wissenschaft machen

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Nutzen Sie Ihre Stimme. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die einen verhindern, den anderen zum Kanzler machen: Was wird einem in diesen Tagen nicht alles vorgerechnet. Dabei sollten wir bei der Bundestagswahl am Sonntag einen einfachen Grundsatz nicht vergessen.