Erich Rotthoff aus Kevelaer : Die Wallfahrt liegt ihm am Herzen

Kevelaer Landrätin Silke Gorißen übergab die Auszeichnung an Erich Rotthoff für sein vielfältiges Engagement im gesellschaftlichen, sozialen und vor allem kirchlichen Bereich.

Ausgezeichnet wurde Erich Rotthoff vor allem für sein Engagement im kirchlichen Bereich. Landrätin Silke Gorißen überreichte ihm im Priesterhaus offiziell das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. „Sie haben sich seit Jahrzehnten in vielen, ganz unterschiedlichen Bereichen mit großem, persönlichen Engagement in vorbildlicher Weise ehrenamtlich eingesetzt und stellten und stellen hierdurch oftmals private Interessen hinten an“, sagte die Landrätin in ihrer Laudatio. „Hierdurch haben Sie sich über viele Jahre ein großes Maß an Sympathie und an Anerkennung erworben.“ Die Kirchen- und Wallfahrtsarbeit liege ihm seit jeher besonders am Herzen.