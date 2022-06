Publikum ist Hauptakteur : „Kevelaer singt“ feiert die Freiheit

Kevelaer Die Veranstaltung am Schulzentrum war ein voller Erfolg. Mit den „besten Hits von gestern bis heute“ trafen die Veranstalter den Nerv der Zeit. Das Publikum sprach sich lautstark für eine Wiederholung aus.

Den Anfang machte der 31-jährige Levin Ripkens, Ur-Kevelaerer, der auch in zwei Bands spielt. Die Textzeile „Barefoot on the grass“ aus Ed Sheerans Titel „Perfect“ animierte so manchen, sich bei den warmen Temperaturen die Schuhe auszuziehen, um bei „Walking in Memphis“ authentisch mitzusingen. Ripkens schaffte es nach einem „Welpen- und Sonnenschutz“ die Menschen vor die Bühne zu holen, um sie mit Udo Jürgens‘ „Aber bitte mit Sahne“ zu erfreuen. Bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ schmetterte das Publikum den Text auswendig mit. Nun war das Eis(en) endgültig gebrochen. Nur mit einer Akustikgitarre und ganz viel Charme bewaffnet, traf Levin mit „I believe I can fly“ und Sinatras „My Way“ den richtigen Ton in einer zauberhaften Abendstimmung.