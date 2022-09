Ehrgeizige Pläne bei Wystrach : Weeze bekommt Wasserstoff-Tankstelle

Weeze Bei Wystrach sollen demnächst jährlich knapp 20 Tankstellen mit der neuen Technik gebaut und ausgeliefert werden. Geschäftsführer Wolfgang Wolter spricht von „riesiger Nachfrage“. Auch vor Ort kann getankt werden.

Das Netzwerk der Wasserstoff-Interessierten im Kreis Kleve wächst, und zwar deutlich. Das zeigte auch das Treffen in Weeze bei Wystrach, seit kurzem Teil von Hexagon Purus. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, in den letzten Monaten immer wieder Einladende bei Veranstaltungen dieser Art, hatte den Wystrach-Geschäftsführer Wolfgang Wolter um Präsentation einer Wasserstoff-Tankstelle gebeten. Ein technologischer Hingucker, von denen der Marktführer Wystrach in diesem Jahr acht Stück ausliefert. Die Kapazitäten steigen auch hier: Ab 2024 sollen knapp 20 pro Jahr auf den Markt gebracht werden, zusätzlich zu den anderen Wasserstoff-Anlagen und -Fahrzeugen aus Weeze. „Die Anfragen sind immens“, so Geschäftsführer Wolter vor den etwa 30 Gästen, die allesamt als wichtige Multiplikatoren zu bezeichnen sind. Sie sahen sich gleich zwei Anlagen an, die bald auf die Reise nach Polen vorbereitet werden.