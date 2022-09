Spektakuläre Flucht in Kevelaer : Mann flieht vor Polizei auf das Dach

Update Kevelaer Das hätte böse enden können: Ein gesuchter Mann flüchtete in Kevelaer vor der Polizei auf das Dach seines Hauses. Die Feuerwehr musste mit der Leiter kommen.

Eine spektakuläre Flucht hat Polizei und Feuerwehr am Dienstag in Atem gehalten. An der Breslauer Straße in Kevelaer wollte die Polizei einen Mann festnehmen, der darauf offenbar gar keine Lust hatte. Die Beamten klingelten gegen 7.30 Uhr an der Haustür, weil gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er sollte wegen Nachstellung und Bedrohung in Untersuchungshaft kommen. Dem Vernehmen nach soll er auch Nachbarn bedroht und schikaniert haben.