Neue Studenten in Kleve : Hunderte „Ersties“ bei Semestereröffnung der Hochschule Rhein-Waal

Sie sind wieder da: Ein neuer Schwung Erstsemester studiert an der Hochschule Rhein-Waal. Foto: Hochschule Rhein-Waal

Kleve Am Montag hat an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2022/23 begonnen. Hunderte neue Studierende gibt es nun in Kleve. Was sie jetzt erwartet.

Mit der offiziellen Begrüßung im Rahmen der Einführungswoche wurden die Erstsemester an beiden Standorten der Hochschule willkommen geheißen. Nach den vergangenen Online-Semestern freute sich Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen, die Studierenden aller Fakultäten in den beiden voll besetzten Audimax- Hörsälen in Kleve und Kamp-Lintfort begrüßen zu können.

Erstmals fand die Erstsemesterbegrüßung an beiden Orten gleichzeitig statt – über eine Live-Schalte zum jeweils anderen Campus und zusätzlich noch digital. Der Hochschulpräsident hob in seiner Ansprache das Besondere der Hochschule hervor: HSRW-Neulinge fänden hier eine offene, freundliche und internationale Atmosphäre vor, die Studierende in den Vordergrund stelle.

Laut Locker-Grütjen würden die Krisen der jüngsten Zeit den Hochschulalltag immer wieder tangieren, aber die Hochschule tue alles dafür, dass die Studierenden in Präsenz auf dem Campus bleiben können. Gesundheit und Sicherheit stünden stets im Vordergrund. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass Studierende aus vielen verschiedenen Ländern nach Kleve gekommen sind. Mit Kleve werden sie eine liebenswürdige und für Studierende offene Stadt antreffen, die – wie er hoffe – für sie zu einer zweiten Heimat werden kann. Insgesamt waren rund 500 Erstsemester am Montag dabei. Diese ihre zweite Heimat werden die Studierenden in der laufenden Woche bei der Freshers-Week kennenlernen. Dabei wird es unter anderem Stadtführungen und das berühmt-berüchtigte Rennen unter der Obhut von Professor William Megill geben.

(mgr/lukra)