Fußball-Bezirksliga : Alemannia gewinnt das Kellerduell

Weeze Der Aufsteiger aus Pfalzdorf behauptet sich beim TSV Weeze mit 2:0 und profitiert dabei von der Unbeherrschtheit des Gastgebers. Stefan Gorthmanns und Nick Schwarma sehen jeweils die Rote Karte.

Alemannia Pfalzdorf bleibt auswärts ungeschlagen. Der Aufsteiger verbesserte sich mit einem 2:0 (2:0) im Kellerduell beim TSV Weeze auf Platz zehn und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Nach der dritten Niederlage in Folge und zu allem Überfluss auch noch zwei Roten Karten brechen für den Gastgeber schwere Zeiten an – wie schon in der vergangenen Saison droht ein harter Abstiegskampf.