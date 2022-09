Angenommen wurde ein Flugzeugbrand : Großübung am Airport Weeze

Großübung am Airport Weeze

Die Einsatzkräfte übten an einem Flugzeugmodell. Foto : Flughafen Foto: Airport Weeze

Weeze Am Flughafen simulierten 230 Menschen eine Notunfallübung. Beteiligt waren Rettungskräfte aus dem Kreis Kleve sowie aus den Niederlanden. Angenommen war ein Unfall, bei dem ein Flugzeug in Brand geraten war.

Rund 230 Einsatzkräfte waren am Donnerstagabend an einer Notfall-Großübung auf dem Gelände des Airport Weeze beteiligt. Rettungskräfte aus dem Kreis Kleve sowie aus der niederländischen Gemeinde Bergen hatten unter realistischen Bedingungen die Zusammenarbeit im Notfall geprobt. Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airport Weeze, zeigte sich in einer ersten Bilanz zufrieden mit dem Verlauf der Übung.