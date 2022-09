„Jetzt ist ein Punkt erreicht“ : Rouenhoff fordert Wasserstoff-Gesamtkonzept im Kreis Kleve

Der Wasserstoffzug des Unternehmens Alstom startete in dieser Woche von Bremervörde aus zu einer Tour durch Deutschland. Mit an Bord: Technik aus dem Kreis Kleve. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Kleve Der CDU-Bundestagsabgeordnete schlägt eine Bündelung der Initiativen im Kreis Kleve vor. Das soll durch die Kreisverwaltung und die Wirtschaftsförderung geschehen. Andernfalls drohe man, den Anschluss zu verlieren.

Per Wasserstoffzug auf Rekordfahrt: In Bremervörde ist in dieser Woche der mit Wasserstoff angetriebene Coradia iLint zu einer Tour quer durch Deutschland gestartet. Ziel ist, mit einer einzigen Tankfüllung eine Reichweite von 1000 Kilometern zu erreichen – das entspricht der Reichweite üblicher Dieselzüge. Mit an Bord: Technik von Wystrach aus Weeze. Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt: Das Thema Wasserstoff ist keines der Theorie mehr – es kommt längst in der Praxis zum Einsatz. Und Experten erwarten, dass Wasserstoff künftig in der globalen Klimapolitik eine wichtige Rolle spielt.

Auch im Kreis Kleve gibt es Initiativen. Geht es nach dem Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU), soll die Kreisverwaltung in Zukunft gemeinsam mit der Kreiswirtschaftsförderung die Koordination übernehmen. Ziel soll es sein, den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im Kreis Kleve voranzubringen. Rouenhoffs Appell an die Kreisverwaltung: bestehende Wasserstoff-Kreise bündeln, einen runden Tisch mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung schaffen, ein Wasserstoff-Gesamtkonzept für die Region entwickeln, konkrete Wasserstoffprojekte und geeignete Förderprogramme identifizieren sowie Förderanträge stellen und begleiten.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff. Foto: Büro Rouenhoff

Info Klimafreundlichkeit eine Frage der Stromquelle Klima Wasserstoff gilt als klimafreundlich, wenn er aus Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind produziert wurde. Ziele Das EU-Parlament hat sich für ambitioniertere Klima-Ziele ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch für eine Gesetzesvorlage, die vorsieht, dass bis 2030 insgesamt 45 Prozent der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen kommen soll.

In Deutschland sollten nicht nur die Ballungszentren beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorne mitspielen, sondern auch ländliche Räume wie der Kreis Kleve, meint der Abgeordnete. „Der Kreis Kleve gehört heute bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu den führenden Regionen in Nordrhein-Westfalen. Das begrüße ich ausdrücklich. Aber wir können mehr daraus machen, sollten nicht zu reinen Stromlieferanten für das Ruhrgebiet werden“, sagt Rouenhoff.

Die aktuelle Energiekrise führe uns sehr deutlich vor Augen, wie wichtig es sei, dass wir verstärkt neue Energieträger in den Blick nehmen. Gerade der Wasserstofftechnologie komme dabei eine Schlüsselrolle zu. „Sie birgt enorme, bislang nicht ausgeschöpfte Potenziale. Zwar ist die Wasserstoffproduktion und -nutzung voraussichtlich erst in einigen Jahren wirtschaftlich. Aber wir müssen bereits heute die Weichen dafür stellen, damit die Wertschöpfung künftig auch bei uns am unteren Niederrhein erfolgt“, sagt Rouenhoff. „Ansonsten fährt der Zug ohne den Kreis Kleve ab und zukunftsträchtige Unternehmen und Jobs entstehen anderswo. Das können wir nicht wollen“, sagt der Abgeordnete, der die CDU im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages vertritt.

In den vergangenen zwei Jahren haben im Kreis Kleve verschiedene Wasserstoff-Treffen in unterschiedlichen Konstellationen stattgefunden, um sich mit den Möglichkeiten der Produktion und der Nutzung von grünem Wasserstoff am Niederrhein auseinanderzusetzen. Dabei seien auch gute Ideen entstanden. „Jetzt aber ist ein Punkt erreicht, an dem die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Kreiswirtschaftsförderung eine führende Rolle einnehmen sollte. Die zahlreichen Akteure müssen an einen Tisch gebracht werden. Die unterschiedlichen Ideen müssen in ein Gesamtkonzept gegossen werden“, sagt Rouenhoff. Und es brauche einen strukturierten und systematisierten Austausch, auch um geeignete Förderprogramme zu identifizieren und konkrete Wasserstoffprojekte auf den Weg zu bringen.