Vorverkauf für Festival in Weeze startet am 2. Oktober : Parookaville – das kosten die Karten für 2023

Auch 2023 soll am Airport wieder eine Riesenparty gefeiert werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Parookaville brach alle Rekorde. 225.000 Fans kamen an drei Tagen zum Festival. Viele fiebern der nächsten Ausgabe entgegen. Warum man beim Personalisieren noch abwarten sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Auf diese Nachricht haben viele Fans gewartet. Die Parookaville-Macher gaben jetzt im Netz bekannt, wie es bei den Tickets für das nächste Festival weitergeht. Am Sonntag, 2. Oktober, startet um 12 Uhr der Vorverkauf. Gleichzeitig veröffentlichten die Organisatoren jetzt auch die Preise für das nächste Jahr. Und hier ist die Entwicklung durchaus erfreulich. Auch wenn die Kosten ständig steigen und auch Konzertveranstalter mit hohen Energiekosten zu kämpfen haben, werden die Ticketpreise nur moderat angehoben.

So gibt es die Karten Die Tickets sind nur online unter tickets.parookaville.com erhältlich. Dort kann jeder die gewünschten Pakete und Tickets auswählen und bezahlen. Wer Karten kaufen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Preise Das Drei-Tages-Ticket kostet wie in diesem Jahr weiter 229 Euro. Wer an dem Wochenende auch campen will, zahlt 339 statt 325 Euro. Die Preise für die Tages-Tickets erhöhen sich leicht. Das Tages-Ticket für Freitag kostet 119 Euro und damit drei Euro mehr als 2022, das Tages-Ticket Samstag gibt es für 139 Euro (Vorjahr 136 Euro) und das Ticket für den Sonntag für 99 Euro (99 Euro). Die VIP-Wochenend-Karte inklusive Camping gibt es für 479 Euro (445 Euro). Auch diesmal wird es wieder Luxus-Campen geben. Für das „Deluxe Dreamotel“ für zwei Personen etwa sind 2149 Euro fällig.

Foto: Julian Huke 31 Bilder So bombastisch war Parookaville 2022

Wie viele Tickets kann ich kaufen Jeder kann maximal zehn Tickets kaufen. Es können allerdings nur maximal vier Pakete bestellt werden. Dazu zählen das Comfort Camp, Deluxe Camp und die Hotel Pakete.

Kategorie ausverkauft Zum Verkaufsstart gibt es erfahrungsgemäß einen großen Ansturm auf die Tickets, sodass viele Kategorien wie die das begehrte Samstag-Ticket, das Comfort Camp oder diverse VIP Visa sofort oder nach wenigen Tagen nicht mehr verfügbar sind. Die betroffene Ticketkategorie wird mit „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet, da es in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass reservierte Tickets von Partnern und Sponsoren in kleiner Stückzahl wieder zurückkommen und somit kurzzeitig wieder verfügbar sind. „Da wir aber absolut nicht garantieren können, ob eine Kategorie nochmal in den Verkauf geht, raten wir allen Interessenten so schnell wie möglich zuzuschlagen“, so die Veranstalter.

Personalisierung Aus Sicherheitsgründen muss jeder die Tickets auf einen Karteninhaber personalisieren. Diese Personalisierung erfolgt über das persönliche „MyTicket-Portal“. Alle Tickets müssen bis Mittwoch, 31. Mai, personalisiert werden. Eine Umpersonalisierung des Tickets kann über „MyTicket“ beantragt werden. In diesem Fall werden allerdings weitere 30 Euro pro Ticket fällig. Jeder sollte daher beim Personalisieren lieber noch warten, bis er genau weiß, wer tatsächlich mit zum Festival kommt.