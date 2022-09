Vorfälle in der Busmannstraße Kevelaer : Ladendieb am Bahnhof festgenommen

Kevelaer Gleich für mehrere Straftaten auf der Busmannstraße soll ein Mann aus Moers verantwortlich sein. Er stahl eine hochwertige Kamera und hatte es wohl auch auf Schmuck abgesehen.

Dank aufmerksamer Geschäftsleute ist es gelungen, einen Ladendieb in der City festzunehmen. Wie die Polizei berichtet, war am Montag ein 41-jähriger Mann aus Moers zunächst in einem Juweliergeschäft an der Busmannstraße aufgefallen. Hier war die Inhaberin schnell misstrauisch geworden, als sich der Mann Schmuck zeigen ließ. Der Verdächtige reagierte nervös und verließ schließlich das Geschäft.