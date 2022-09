Fazit von Mud Masters in Weeze : Tickets für 2023 schon erhältlich

Fazit von Mud Masters in Weeze

Weeze Veranstalter von Mud Master ziehen ein positives Fazit und blicken schon voraus. Auch im kommenden Jahr findet die Schlammschlacht am Airport statt.

Eine deutlich fünstellige Zahl an Teilnehmern mit 110 Teams – Mud Masters war, wie berichtet, auch diesmal wieder ein Mega-Spektakel. Veranstalter André Skwortsow zog am Dienstag ein positives Fazit der Schlammschlacht am Airport Weeze: „Das Event ist mehr als gelungen. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen.“