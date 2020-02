Altweiber in der Wallfahrtsstadt : Die Jecken erobern den Kevelaerer Stadtschlüssel

Das Rathaus von Kevelaer fiel ohne großen Widerstand in die Hände der Frauen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Auch in Kevelaer haben die Narren am Donnerstag die Macht übernommen. Sie befreiten Bürgermeister Dominik Pichler für die tollen Tage von all seinen Pflichten: In der Marienstadt herrschen jetzt die Jecken.

Von Lynn Gandhi

Gestürmt wurde aus Platzgründen nicht das Rathaus, sondern das Bühnenhaus.

„Er muss den Schlüssel abgeben, dass endlich Ordnung in die Bude kommt“, sagte Theo Janssen, Ehrenpräsident des VFR. So leicht wie seine Krawatte, die VFR-Präsidentin Elke Tebartz dem Bürgermeister zur Begrüßung kurzerhand abschnitt, wollte Pichler den Schlüssel aber nicht hergeben. „Ich war mir sicher, dass kein würdiger Schlüsselträger gefunden wird“, meinte der Herr der Stadt. Doch die Rechnung hatte er ohne Mario Hoppe gemacht, den Präsidenten des Karneval-Clubs „Prinzenhof“. Der Karnevalist hat selbst einen Karnevalsverein gegründet, schon seit 1986 ist er dabei, wenn die Jecken durch die Wallfahrtsstadt ziehen. Sogar eine Sitzung für behinderte Menschen hat Hoppe gegründet. Aus dem Kevelaerer Karneval ist er schon viele Jahre nicht mehr wegzudenken.