Draak-Verleihung in Geldern : Jubel für Irmgrid Bappert

Der feierliche Moment: RP-Lokalchef Dirk Möwius hängt Irmgrid Bappert den Gelderschen Draak 2020 um. Foto: Heinz Spütz

Geldern Die sechste Draak-Preisträgerin aus Kerken wurde am Donnerstag im Gelderner Bürgerforum geehrt. Ihre Dankesrede beleuchtet die Drachengeschichte neu. Zu Beginn der Veranstaltung stilles Gedenken an die Toten von Hanau.

So viele Kerkener waren selten im Gelderner Bürgerforum. Doch am Altweiberdonnerstag hatten sie den verglasten Würfel direkt neben der Gelderner Stadtverwaltung voll im Griff. Denn es galt, eine der ihren zu ehren: Irmgrid Bappert bekam den Gelderschen Draak überreicht. Und so stand die Frau aus Rahm im Mittelpunkt des Jubels und der „Helau“-Rufe.

Zunächst allerdings holten die schrecklichen Ereignisse von Hanau die Menschen im Bürgerforum ein. Herbert van Stephoudt, der durch das Programm führte, bat um ein stilles Gedenken für die Toten des Anschlags.

Info Tradition seit dem Jahr 1986 Historie Der Geldersche Draak wird seit 1986 verliehen. Irmgrid Bappert ist die 35. Draak-Preisträgerin. Idee Mit dem Preis ehren Rheinische Post, Stadt Geldern, Sparkasse und Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern ehrenamtlich tätige Frauen aus der Region.

Viele närrische Delegationen, nicht nur aus Kerken, machten in den folgenden gut zwei Stunden der neuen Drachentochter ihre Aufwartung. Ingrid Büschkes hatte den Vorschlag gemacht, der von der Jury einstimmig ausgewählt wurde. 42 Jahre lang war Irmgrid Bappert Lehrerin, 17 Jahre davon leitete sie die St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk. Doch sie kümmerte sich nicht nur um die Schüler in der Ortschaft. Seit 20 Jahren ist sie Vorsitzende des Heimatvereins Aldekerk, organisierte unter anderem Vorträge, Lesungen und Ausstellungen. Im Martinskomitee, wo sie seit 47 Jahren aktiv ist, war sie an der Errichtung des Martinsdenkmals beteiligt. Migranten hilft sie im Willkommenscafé, durch Deutschunterricht und bei Behördenkorrespondenz.

Die Tanzsportgruppe „No Limit“ vom VVK Veert in ihrer schönen Uniform. Foto: Latzel

„Irmgrid Bappert ist intelligent, stets hilfsbereit und gut aussehend; und damit passt sie zu uns Drachentöchtern.“ So charakterisierte Ingrid Büschkes aus Nieukerk, die 2014 mit dem Draak ausgezeichnet wurde und die Laudatio hielt, die gebürtige Aldekerkerin. Kerken stelle bereits die sechste Drachentochter, was die Laudatorin als Indiz dafür wertete, dass in der Gemeinde das soziale Gefüge wohl stimme.

Gelderns Prinzessin Victoria II. präsentierte einen mitreißenden Solotanz. Foto: Latzel

RP-Lokalchef Dirk Möwius hängte der neuen Preisträgerin unter dem Jubel des ganzen Saals die Draak-Kette aus der Goldschmiede Martin Link um den Hals. Patrick Tekock, Regionalmarktleiter der Sparkasse Krefeld, überreichte ihr den Spendenscheck über 500 Euro. Bei der Begrüßung hatte er sich mit Bürgermeister Sven Kaiser ein kleines Rededuell geliefert mit „Spitzen“ über die jeweiligen Arbeits- und Dienstzeiten und die Versorgung der Bevölkerung mit Geld beziehungsweise Verwaltungs-Service.

Eine ganz neue Sichtweise auf den Drachen von Pont lieferte Irmgrid Bappert in ihrer Dankesrede. Sie sinnierte darüber, was wohl passiert wäre, hätte der „Draak“ damals die gleiche Wertschätzung erfahren wie die Drachen in China. Auf den Bläck-Fööss-Klassiker „Mer losse d’r Dom in Kölle“ sangen die Drachentöchter ihr Loblied auf ihre neue Drachenschwester. Eine von ihnen, Petra Baaken, bekam wegen ihres Geburtstags ein Extra-Ständchen.