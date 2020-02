60 Jahre verheiratet : Nach der Hochzeit kamen die Olympischen Spiele

Kevelaer Edith und Reiner Uhlig feiern Diamanthochzeit. Der Jubilar startete 1960 bei Olympia in Rom.

Sport ist und war die Leidenschaft von Reiner Uhlig und sorgte auch dafür, dass er seine große Liebe kennenlernte. 1957 war er nämlich als Leistungssportler zur Armee gekommen und hatte dort auch das Reiten gelernt. Und bei einem Ausritt in der Nähe von Berlin erblickte er „seine“ Edith. Die junge Frau machte gerade mit ihrer Klasse von der Wirtschaftsschule einen Ausflug. Und die blaue Hose und rote Jacke, die seine spätere Frau an dem Tag trug, sind ihm noch heute im Gedächtnis. Bei Feierlichkeiten zum Tag der Republik kamen sich beide näher. 1960 heiratete das Paar und kann jetzt seine Diamantene Hochzeit feiern.

1998 zog das Paar nach Winnenkendonk und ist inzwischen längst am Niederrhein heimisch geworden. 2006 zogen die beiden nach Kevelaer, und in der Marienstadt wollen sie auch ihren Lebensabend verbringen.

Edith Uhlig löst gerne knifflige Rätsel und geht regelmäßig ins Schwimmbad. Ohne Sport geht es auch bei ihrem Ehemann nicht. 1959 war er DDR-Meister der Junioren geworden, und ein Jahr später war er sogar bei den Olympischen Spielen in Rom dabei. Für die gesamtdeutsche Mannschaft startete er im Modernen Fünfkampf. „Damals ging dieser Wettbewerb über fünf Tage, an jedem Tag stand eine andere Disziplin an“, erzählt Uhlig, der nur ganz knapp eine Bronzemedaille verpasste und auf Platz vier landete. Zum Radsport kam er erst im Alter von 55 Jahren. Aber auch da brachte er es zu Höchstleistungen. Er fuhr 11.000 Kilometer im Jahr und nahm dreimal an der Rad-Weltmeisterschaft der Senioren teil. Auch heute fährt der 81-Jährige noch regelmäßig 50- bis 80-Kilometer lange Touren. Das Paar hat zwei Töchter, einen Sohn sowie fünf Enkel und sechs Urenkel.