Maßnahme für den Klimaschutz : Weeze geht gegen private Osterfeuer vor

Weeze Die Gemeinde verschärft die Regelungen. Privatpersonen und Nachbarschaften dürfen keine Osterfeuer mehr anzünden. Es geht um den Klimaschutz. Auch soll verhindert werden, dass Abfall verbrannt wird.

Es klingt etwas sperrig: „Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen“, heißt es wörtlich in § 16 der „Ordnungsbehördlichen Verordnung der Gemeinde Weeze“. Trotz des bürokratischen Textes ist die Botschaft klar: Die Feuer, die vor allem zu Ostern und St. Martin angezündet werden, sollen Zeichen von Brauchtumspflege sein und eben keine Chance, sich schnell und günstig von Grünabfällen zu befreien. Doch in der Vergangenheit haben immer öfter Bürger die Osterfeuer missbraucht, um eben einfach Abfall zu verbrennen.

In den vergangenen Jahren wurde diese Vorschrift von der Gemeinde Weeze recht großzügig ausgelegt. Dadurch wurden auch viele Feuer, die der Verbrennung von Grünschnitt im Frühjahr dienten, geduldet und genehmigt. Dem schiebt die Kommune jetzt einen Riegel vor. Bürgermeister, Verwaltung und Rat haben sich dafür ausgesprochen, dass die Vorschriften nun eng am Gesetz orientiert ausgelegt werden: Daher sind nur noch solche Feuer gestattet, die von einer in der Ortsgemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaft, einer Organisation oder einem Verein zur Brauchtumspflege veranstaltet werden. Wichtig ist auch, dass das Feuer öffentlich ist und jeder es besuchen kann.

Im Klartext bedeutet das aber auch: Nachbarschaften und Privatpersonen dürfen in Weeze keine Osterfeuer mehr abbrennen. Der Gemeinde ist klar, dass das eine rigorose Festlegung ist. Aber Bürgermeister Ulrich Francken hat sich klar hinter die neue Regelung gestellt. „Ich will dringend empfehlen, dass sich alle daran halten. Denn hier geht es auch um einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte er im Rat. Wichtig sei, dass Politik und Verwaltung sich hier einig seien, die Osterfeuer auf das nötige Maß zurückzudrängen. In den vergangenen Jahren habe die Unsitte, Abfall zu verbrennen, einfach überhand genommen. Er appellierte an alle, das nicht durch Ausnahmen zu konterkarieren.