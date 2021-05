Broschüre ist kostenlos erhältlich : Bunt und innovativ: Kevelaer-Magazin ist da

Kevelaer Broschüre aus dem Tourismusamt soll Lust auf einen Besuch der Marienstadt machen. Auch das Museum und die Wallfahrt haben daran mitgearbeitet.

Modern, bunt, innovativ und mit spannenden Themen aus der Marienstadt – so will sich das Kevelaer-Magazin präsentieren. Die Leser sollen sich von Impressionen und Emotionen einfangen lassen und Lust auf Entdeckungsreisen in und um Kevelaer bekommen. „Wir haben ein neues und modernes Konzept entwickelt und viel Arbeit in jedes einzelne Detail des Magazins gesteckt. Es ist eine große Freude, das Ergebnis in den Händen zu halten“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. Gemeinsam mit ihrem Team und der grafischen Expertise von „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim konnte das Projekt angestoßen und umgesetzt werden. Die Vorbereitungen für die nächste Auflage des Kevelaer-Magazins, das Ende September erscheinen soll, laufen bereits.