Vor dem Zug in Kevelaer : Zug löst sich am Europaplatz auf

Kevelaer Die Vorbereitungen für das Karnevalswochenende laufen in Kevelaer, Twisteden und Winnekendonk auf Hochtouren. Die Disco in der Marienstadt findet diesmal im Konzert- und Bühnenhaus statt.

Zug in Twisteden Der Zug startet am Maasweg am Sonntag um 14.11 Uhr. 22 Zugnummern sind dabei, wenn die Narren durch den Ort ziehen. Die Karnevalsfreunde Twisteden organisieren auch die Party im Festzelt. Hier feiern alle Generationen zusammen. Die Zeiten, als es noch eine eigene Jugenddisco gab, sind vorbei. „Es hat sich bewährt, dass alle zusammen feiern können“, sagt Rolf Rosen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Traditionell beginnt für eine Reihe von Jecken der Zug bereits vor dem Zug. Von Kevelaer ziehen sie die drei Kilometer nach Twisteden. Inzwischen ist auch das eine friedliche Veranstaltung, wie die Polizei bestätigt. Waren es früher bis zu 1000 Jugendliche, die über die Felder zogen, sind es heute vor allem Familien mit Kindern und Bollerwagen. Es sind auch weit weniger unterwegs.



Zug in Kevelaer Der Zug stellt sich am Rosenmontag am Europaplatz auf. Von dort ziehen die 33 Gruppen Richtung Roermonder Platz und dann durch die Stadt. Der Zug wird sich auch wieder am Europaplatz auflösen. Ordnungsamt, VFR Blau-Gold Kevelaer und Polizei hatten diskutiert, ob sich der Zug auf dem Peter-Plümpe-Platz auflösen sollte. Denn da die Disco diesmal im Konzert- und Bühnenhaus stattfindet, blockiert kein Zelt den Platz. Doch nach reiflicher Überlegungen habe man sich einvernehmlich dazu entschieden, es bei der Auflösung am Europaplatz zu belassen. Mehrere Gründe würden dafür sprechen: Einmal bleibt der Peter-Plümpe-Platz so auch am Rosenmontag als Parkfläche erhalten, das Aufräumen am Europaplatz ist für den Bauhof einfacher, zudem störe man dort auch niemanden. Ein Grund ist auch, dass geplant ist, den Peter-Plümpe-Platz umzugestalten. Dann müsste auch beim Zug neu überlegt werden. „Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass alles so bleibt wie in den vergangenen Jahren“, so Alf Muellemann. „An mich persönlich ist auch niemand von den Teilnehmern mit dem Wunsch herangetreten, dass sich der Zug am Peter-Plümpe-Platz auflösen soll.“



Zug in Winnekendonk Der Zug in dem Ort nimmt ebenfalls um 14.11 am Sonntag Aufstellung. Vom Wissener Weg aus geht es Richtung Heiligenweg und dann weiter durch das Dorf. Der Zug löst sich am Alten Markt auf.



Disco nach dem Zug Die Jugenddisco in Kevelaer findet diesmal nicht im Zelt, sondern im Konzert- und Bühnenhaus statt. Das hat den Vorteil, dass man hier auch wettersicher feiern kann, falls es doch stürmen sollte. Die Jugenddisco beginnt um 16 Uhr, Einlass haben Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Wer rein möchte, muss seinen Ausweis mitbringen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.