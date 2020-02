Prognose für das Gelderland : So wird das Wetter über Karneval

Gelderland Samstag und Sonntag wird es für die Jecken voraussichtlich sehr ungemütlich werden. Die Mereologen sagen Wind und Regen voraus. Rosenmontag soll das Wetter besser werden.

Am Sonntag zeige sich derzeit ein ähnliches Bild ab. Es wird sehr mild mit Temperaturen bis zu 13 Grad, es regnet ab und zu, allerdings kann der Wind weiter auffrischen. Verbreitet sei mit Windstärke 8 zu rechnen. Einige Modelle würden auch Sturmböen von Windstärke 9 voraussagen. Doch das hält der Metereologe momentan für eher unwahrscheinlich. „Auf jeden Fall wird es am Sonntag den ganzen Tag sehr windig sein, der Wind lässt erst in den späten Abendstunden spürbar nach“, so Ohnheiser.