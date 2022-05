Vogelschießen der St.-Petrus-Schützengilde : Vater setzt sich gegen Sohn durch

Kevelaer Hans Kohl regiert die Petrusgilde in Kevelaer, Michael Kohl ist Minister.

Große Freude herrschte am vergangenen Wochenende in Kevelaer: Die St.-Petrus-Schützengilde richtete nach dreijähriger Pause erstmalig wieder ihr Vogelschießen aus. Dabei kam es zum Duell Hans Kohl gegen seinen Michael. Am Ende konnte sich der Vater durchsetzen und den Vogel abschießen. Der Sohn ist aber mit auf dem Thron: Hans Kohl ernannte ihn zum Minister.

Begonnen hatte der Tag mit dem Umzug in Begleitung durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und dem Musikverein Kevelaer durch die Innenstadt. Danach waren die Mitglieder der „Peterei“ an der Vogelstange bei Scholten im Preisschießen gegeneinander angetreten. Dabei ging der 1. Preis an Markus Boetselaars, der 2. Preis an Peter van Gisteren und der 3. Preis an Werner Janßen.