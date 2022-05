Endlich wieder Königsgalaball : Der Thron von Achterhoek

Für ein Erinnerungsfoto stand der Achterhoeker Thron kurz still bevor es zum Königsgalaball ging. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Achterhoek Florian Otten hatte den Vogel abgeschossen. Nun konnte in die offiziellen Feierlichkeiten gestartet werden. Am Wochenende stand der Thron für ein Fotoshooting zusammen.

Es war ein großer Moment. Nach der Pause wegen der Corona-Pandemie gab es in Achterhoek endlich wieder einen Königsgalaball. Beim Vogelschießen am Ostermontag hatte sich am Ende Florian Otten durchgesetzt und damit die Königswürde gesichert. Vor dem großen Fest präsentierte sich der König mit seiner Königin Frederike Eickhoff und dem Thron dem Fotografen. Begleitet wurde das Königspaar von den Ministerpaaren Robin Otten mit Hofdame Emma Berns sowie René Langenberg mit Hofdame Madeleine Feldmann. Gefeiert wurde anschließend bei Musik der Partyband „The Cube“ im Zelt. RP-Foto: Evers