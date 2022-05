Schützenfest der St.-Maria-Bruderschaft : Florian Otten ist König in Achterhoek

Achterhoek Nach längerer Corona-Pause fand jetzt endlich wieder ein Schießen in dem Ortsteil statt. Rainer Mott verabschiedet sich nach drei Jahren in den „Ruhestand“.

Jetzt fand im Achterhoek bei strahlendem Sonnenschein das Vogelschießen der St. Maria Schützenbruderschaft statt. Nach zwei verlorenen Schützenjahren waren Spannung und Elan unter den Schützenbrüdern in diesem Jahr erwartungsgemäß groß. Am Ende konnte Floria Otten den Vogel abschießen.

Schon in der ersten Runde gelang es Johannes Schattmann, den Kopf abzuschießen und damit den 1. Preis zu ergattern. Es folgten der 2. Platz (rechter Flügel) für Gerd Gietmann in der 4. Runde sowie der dritte Platz (linker Flügel) für Werner Hackstein in der 6. Runde. Danach begann die Jagd auf den 4. Platz (Schwanz), die jedoch abrupt endete, als Rainer Verhülsdonk mit seinem Schuss gleich den halben Vogel herunterholte, sodass nur noch der halbe Korpus mit Schwanz sehr locker an der Stange zurückblieb.