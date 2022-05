„Ein phänomenaler Athlet“ : Kristian Blummenfelt – Der neue König der Triathleten

Triathlet Kristian Blummenfelt aus Norwegen läuft bei den Olympischen Spielen in Tokio als Sieger ins Ziel. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

St.George/Frankfurt Olympiasieger und Weltmeister auf der Kurzdistanz, nun WM-Champion auf der Langdistanz: Kristian Blummenfelt räumt in nur neun Monaten alles ab. Die deutschen Stars schwärmen.

Die Huldigung erhielt der neue Triathlon-König Kristian Blummenfelt vom jahrelangen Dominator. „Er ist ein phänomenaler Athlet, seine letzte Saison ist beispiellos. Da kann man nur neidlos den Hut zücken“, schwärmte Jan Frodeno. In Abwesenheit des deutschen Aushängeschilds vollendete Blummenfelt in St. George mit einem grandiosen Marathon sein sensationelles Turbo-Triple, in Rekordzeit schwang er sich zum komplettesten Triathleten der Welt auf.