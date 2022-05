Vogelschießen bei Antoniusgilde Kevelaer : Willi van Well regiert die „MÄNN“

Kevelaer Endlich wieder Vogelschießen bei der Antonius-Gilde Kevelaer. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Schützen in Kevelaer pausieren müssen.

Mit dem traditionellen Aufruf „Königsanwärter am Schießstand melden“, sah man Charles Verheyden und Willi van Well entschiedenen Schrittes nach vorne treten. Ein spannender langer Wettkampf folgte, am Ende wurde Willi van Well neuer König. 151 Schuss lang hielt der Vogel sich standhaft in seinem Kasten, bevor die Erdanziehungskraft siegte. Zu seinem Adjutanten ernannte Will van Well seinen Schwager und Schützenkollegen Henk Willems. Damit war das Preis und Vogelschießen beendet. Der Festzug zog durch die Innenstadt von Kevelaer, wo der Tag im Petrus-Canisius-Haus ein Ende fand.