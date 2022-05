Großes Fest am Samstag : Thron in Achterhoek freut sich auf den Königsgalaball

Thron in Achterhoek freut sich auf den Königsgalaball

Großes Fest am Samstag

Der Thron in zivil: René Langenberg, Madeleine Feldmann, Florian Otten, Frederike Eickhoff, Emma Berns und Minister Robin Otten (v.l.). Foto: Schützen/Schützen Achterhoek

Achterhoek Endlich gibt es wieder ein Schützenfest in Achterhoek. Nicht nur der Ort fiebert diesem Ereignis entgegen. Am Samstag soll groß gefeiert werden.

Das Wetter beim Vogelschießen am Ostermontag war perfekt. Es gab strahlenden Sonnenschein in Achterhoek, als sich Florian Otten die Königswürde der St. Maria Schützenbruderschaft sicherte. Ein solches Wetter wünschen sich die Schützen natürlich auch am Samstag, 7. Mai, wenn der große Königsgalaball im Ort auf dem Programm steht.