Hinsbeck : Glabbacher Schützen feiern

König Philipp Heks (Mittte) mit den Ministern Daniel Kothes und Felix Hippler sowie ihren Damen freuen sich auf das Jubiläumsfest. Foto: St. Hubertus Schützenbruderschaft

Hinsbeck Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in Hinsbeck holt ihr bereits für das Jahr 2020 geplantes Jubiläumsschützenfest zum 150-jährigen Bestehen nach: Gefeiert wird in diesem Jahr am Pfingstwochenende vom 3. bis zum 6. Juni nach. König Philipp Heks sowie die Minister Daniel Kothes und Felix Hippler freuen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Königsgalaball, Festakt, Festumzug und der Festmesse im Zelt.

