Nachfolgerin für Friseurladen gefunden : Neuer Salon öffnet – Wemb hat wieder die Haare schön

Nina Neustifter hat einen weiteren Salon in Wemb eröffnet. Foto: Norbert Prümen

Wemb/Rees Nina Neustifter hat schon zwei Geschäfte in Rees. Der neue Salon auf der linken Rheinseite ist ihr dritter. Seit Ende des Jahres gab es in dem Ort keinen Friseur mehr.

Nina Neustifter und ihr Mann überlegten nicht lange. „Wir haben uns sofort in den Salon verliebt, auch die Lage ist superschön“, sagt die Friseurmeisterin aus Rees. Nachdem sie bereits Salons in Rees und Rees-Mehr hat, wollte sie weiter expandieren. Ihr Mann stieß bei der Suche im Internet auf das Objekt in Wemb. Den Ortsteil kannte Nina Neustifter vorher noch gar nicht. Doch als sie sich mit ihrem Mann Lage und Salon abgeschaut hatte, stand für sie fest: „Ich eröffne eine Filiale auf der linken Rheinseite.“