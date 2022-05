Bartagame in Weeze entlaufen : Wenn ein Reptil auf der Terrasse sitzt

Bartagame in Weeze entlaufen

Sarah Fraszczak bugsierte das Reptil in eine Katzentransporttasche. Foto: Sarah Fraszczak

Weeze Eine Bartagame ist in Weeze auf Wanderschaft gegangen. Eine junge Frau fand das Reptil und machte sich auf die Suche nach den Besitzern.

Sarah Fraszczak saß am Dienstagnachmittag zuhause im Homeoffice, als sie plötzlich ein Geräusch auf der Terrasse hörte. Zuerst dachte sie, ihr Kater hätte sich nach draußen geschlichen. „Es kratzte an der Tür, ich habe kurz rübergeschaut und mich gewundert, dass das Tier da draußen kleiner als mein Kater ist“, berichtet die 30-Jährige aus Weeze. Das Exemplar vor der Tür hatte zwar die gleiche Farbe wie ihr Kater, aber bei weitem nicht so ein flauschiges Fell. Die junge Frau erkannte nämlich, dass da ein Reptil vor ihrer Terrassentür saß.