Spielplatz in Kevelaer : Eine Lokomotive zum Spielen

Auch die Kinder des St. Antonius Kindergartens freuen sich über das neue Spielgerät am Europaplatz. Foto: C. Geurtz

Kevelaer Neues Gerät am Europaplatz auf Initiative der Spielplatzkommission. Auch für 2022 und 2023 gibt es bereits Pläne für neue Spielgeräte.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Spielplatzkommission in Kevelaer sich dafür eingesetzt, am Europaplatz ein themenbezogenes Großspielgerät anzuschaffen. An diesem Standort mussten einige der bisherigen Spielgeräte ersetzt werden. Durch die direkte Nähe zum Kevelaerer Bahnhof wurde der Vorschlag aus der Kommission, ein Spielgerät in Form einer Lokomotive mit Waggon aufzubauen, von allen Beteiligten begrüßt. Ende Februar 2022 wurde das neue Spielgerät geliefert und am Europaplatz von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes aufgebaut. Viele Kinder, hier unter anderem vom St. Antonius Kindergarten in Kevelaer, können sich seit dem auf dem neuen Spielgerät austoben.