Australischer Rocksänger : Nick Cave bestätigt Tod von Sohn Jethro

Der australische Musiker Nick Cave (Archivfoto). Foto: dpa/Olafur Steinar Gestsson

Canberra Der australische Singersongwriter Nick Cave trauert um seinen Sohn Jethro Lazenby. Bereits 2015 verlor der Musiker einen seiner Söhne bei einem Unglück.

Der australische Singersongwriter Nick Cave muss den frühen Tod eines weiteren Sohnes verkraften. Mit großer Trauer könne er bestätigen, dass Jethro Lazenby gestorben sei, teilte Cave am Dienstag mit. Der Frontmann der Rockband Nick Cave and the Bad Seeds bat um Wahrung der Privatsphäre seiner Familie.

Jethro Lazenby war 31 Jahre alt und als Model, Rapper, Schauspieler und Fotograf aktiv. Er ging aus Caves Beziehung zum Model Beau Lazenby hervor.

Einer von Caves Zwillingssöhnen aus seiner Ehe mit seiner aktuellen Frau Susie verunglückte 2015 in der Nahe von Brighton in Südengland tödlich bei einem Sturz von einer Klippe. Arthur Cave soll vor dem Sturz die Droge LSD genommen haben.

Cave hat zwei weitere Söhne. Jethro Lazenby war das älteste seiner Kinder. Lazenby, der sich auch Jethro Cave nannte, starb in der vergangenen Woche in Melbourne, nachdem er am Donnerstag gegen Kaution aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen wurde. Angaben zu seinem Tod wurden nicht öffentlich.

Er hatte sich nach einem Angriff auf seine Mutter während eines Streits am 7. März in Gewahrsam befunden, wie die Zeitung „Herald Sun“ berichtete. Er bekannte sich des Angriffs und des Verstoßes gegen Gerichtsbeschlüsse schuldig. Ein Richter ordnete an, dass er sich einer Behandlung wegen Drogenmissbrauchs unterziehen und den Kontakt zu seiner Mutter zwei Jahre lang vermeiden sollte.

Er war im Jahr 2018 wegen eines Angriffs auf eine Freundin inhaftiert worden. Sein Anwalt sagte einem Richter im April, bei seinem Klienten bestehe seit langem eine Schizophrenie-Diagnose.

Lazenby hatte der Zeitung „Evening Standard“ 2012 gesagt, er sei sieben oder acht Jahre alt gewesen, als er zum ersten Mal seinen berühmten Vater getroffen habe. Cave sagte dem „Guardian“ 2008, er werde es immer bereuen, in dessen früher Kindheit keinen Kontakt zu seinem Sohn gehabt zu haben. „Aber ich habe jetzt eine großartige Beziehung zu ihm.“

(ahar/dpa)