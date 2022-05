Krönungsgalaball in Rheurdt : Saelhuysen feiert seinen „König“ Robin Gardiner

Rheurdt Die St.-Martinus-Quirinus-Bruderschaft Saelhuysen-Finkenberg veranstaltete am Samstag den Königsgalaball. Vor dem Fest stand ein Umzug durch die Bauernschaften – an der Spitze der neue König.

Den Weg hin zum Königshaus in Finkenberg zieren Maien in den Farben der St.-Martinus-Quirinus-Bruderschaft Saelhuysen-Finkenberg. In den Bauernschaften wurde neun Tage lang das Schützenfest gefeiert. König Robin Gardiner (23) steht mit Königin Marah (24) für die nächsten drei Jahre an der Spitze. Die Residenz von König Robin zeigte sich üppig geschmückt. Davor hatten sich am Samstag die Nachbarschaften in geselliger Runde versammelt.