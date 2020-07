Eiserne Hochzeit in Winnekendonk : Gisela und Walter Kels sind seit 65 Jahren verheiratet

Gisela und Walter Kels feierten Eiserne Hochzeit. Foto: Norbert Prümen

Winnekendonk Seit 65 Jahren sind Gisela und Walter Kels verheiratet. In Winnekendonk ist das Paar bestens bekannt, das am Wochenende das Ehejubiläum feierte.

Von Monika Kriegel

Für ihre Einladungskarte zur kleinen Feier zur Eisernen Hochzeit fanden Gisela und Walter Kels diesen Spruch passend: „Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.“ Am Wochenende feierte das Paar sein 65. Ehejubiläum mit einem Dankgottesdienst in der St.-Antonius-Pfarrkiche in Kevelaer. Zum Familienkreis zählen zwei Töchter, ein Enkel und zwei Urenkel.

Das Ja-Wort gaben sie sich in der Wallfahrtskirche in Marienbaum. Und kennengelernt hatte sich das Paar zwei Jahre zuvor während der Schützenfestes der St.-Quirinus-Bruderschaft auf Schravelen. Schon ein Jahr später repräsentierten sie als Königspaar die Bruderschaft.

„Das Leben war nicht immer leicht“, blickt der 94-Jährige zurück. Er hatte den Gärtnerberuf erlernt, wurde in den letzten Kriegsjahren eingezogen und kehrte kriegsbeschädigt in die Heimat zurück. Nach einer Umschulung war er bis zur Rente im kaufmännischen Bereich eines Großhandels verantwortlich. „Im Vergleich zur Nachkriegszeit mit Lebensmittelknappheit und Besatzung ist das heute mit Corona für mich keine Einschränkung“, sagt Walter Kels.

Die Familie lebt im Eigenheim in Winnekendonk, umgeben vom Blumengarten mit Riesenteich, das Gärtnern zählte zum gemeinsamen Hobby. Nach seinem Rentenbeginn vor 35 Jahren stand das Reisen ganz oben auf dem Programm von Gisela und Walter Kels: Die Große Mauer in Peking wurde besichtigt, New York und Italien besucht. Von der Karibik-Kreuzfahrt beschreibt Kels: „Nirgendwo ist der Sternenhimmel so klar wie dort.“

Mit dem Weezer Wanderclub war das Paar bei den jährlichen Wanderwochen dabei. Insgesamt 35 Mal, davon wurden 15 Touren von Walter Kels verantwortlich geplant. „Das unvergesslichste, schönste Erlebnis war aber in Bulgarien. Dort waren wir zu einer Hochzeit eingeladen, sind mit einem Nostalgiezug und Pferdegespannen in die Puszta gefahren. Die Trauringe für das Paar kamen per Fallschirmsprung“, beschreibt Walter Kels.