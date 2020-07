Feier für Schulleiterin Gisela Unland, die Schulrätin wird : Abschied von "Captain" Gisela Unland

Unter anderem Schulrätin Dr. Hildegard Hosterbach (l.) und Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales, Gerd Pint, verabschiedeten Gisela Unland, die während der Feier als Geschenke entsprechend dem Schullogo neben einem Kalender auch Igel und Bäumchen erhalten hatte. Foto: Nicole Peters

Arsbeck Nach 27 Jahren als Lehrerin, davon 15 Jahren als Schulleiterin der Grundschule in Arsbeck, nimmt Gisela Unland eine neue berufliche Herausforderung an. Sie wird zukünftig als Schulrätin arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Die Lehrerinnen Nicole Bergs und Astrid Pinter umrissen zu Beginn der Abschiedsfeier für Schulleiterin Gisela Unland von der Katholischen Grundschule Arsbeck im Schulverbund Arsbeck-Wildenrath den zeitlichen Rahmen, den die Zusammenkunft im Forum haben würde: „Du hast all die Jahre sehr engagiert gearbeitet und deshalb ist es auch ein umfangreiches Programm“, kündigten sie an. Und die beiden Lehrerinnen des erweiterten Schulleiterteams sollten Recht behalten – mehr als drei Stunden lang kamen verschiedene bisherige Weggefährten auf die Bühne, um zu reden und um Corona-bedingt mit viel Abstand in kleinen Gruppen zu musizieren. Ebenso brachten sich die Grundschüler, die wegen Corona fernbleiben mussten, per Videoeinspieler ein.

Als Vertreter der Stadt ergriff zunächst Bürgermeister Michael Stock das Wort: „Nach fast 27 Jahren verlassen Sie die Schule“, sagte er, „15 Jahre waren Sie Schulleiterin und haben das Steuer in der Hand gehabt – wir verlieren eine äußerst engagierte Lehrerin und Schulleiterin.“ Eine Person, die sich mit dem eigenen Ort identifiziert, sich im Austausch mit vielen befand und der es deshalb wohl gelungen ist, große Herausforderungen wie die Gründung des Schulverbundes 2013 zu meistern. „Verfolgen Sie die Arbeit mit so viel Engagement, wie in der Vergangenheit, dann wird es Ihnen mit Sicherheit gutgehen!“, meinte er. Auch die Grundschüler fanden im Videobeitrag viele anerkennende Worte für Gisela Unland. Sie sei „die Chefin der Schule“ und „eine nette Schulleiterin“, hieß es. Ihre Aufgabe sei es, die Schule zu beschützen und sie sei zuständig für die Papiere sowie dafür, dass alles gut läuft – und sie sehe bestimmt alles! Als höflich, nett, hilfsbereit und wachsam wurde sie im Weiteren von ihnen beschrieben, mit der Sorge dafür, dass die Schüler immer Unterricht haben und mit einer größeren Aufgabe, da sie zwei Schulen betreue. Dabei kann man mit ihr Spaß haben, aber auch ernst sein und sie vermittle unter anderem Computerkenntnisse. Zur Erinnerung hatten die Grundschüler einen farbenfrohen Kalender für Gisela Unland gestaltet, wobei jede Klasse eine Seite übernommen hatte.

Info Start in der Grundschule im Jahr 1993 Schullaufbahn Einstellung am 23. August 1993 an der katholischen Grundschule Arsbeck als Lehrerin; Schulleiterin ab 2005; letzte Schulklasse geleitet bis 2013; Wechsel zur Schulaufsichtsbehörde der Städteregion Aachen ab 20. Juli 2020. Weitere Gäste Ehemann Klaus und die drei Kinder, Schulleiter-Vorgänger Dierk Simons, Schulrat Christoph Esser und viele mehr.

Die darauffolgenden Redner und Musizierenden spiegelten die lebendigen, vielfältigen Beziehungen und Begegnungen Unlands im Laufe ihrer Lehrerlaufbahn wider. Dagmar Gerigk und Alex Pütz erinnerten als ehemalige Schulpflegschaftsvorsitzende an Gisela Unlands letzte eigene Klasse bis 2013 – und gemeinsam hatten sie sich für die Erweiterung der Küche eingesetzt. Die Sonderpädagogin Ulla Köster-Gendrisch berichtete als „Frau Schäfer“ von bisher unbekannten, modernen Lehrmethoden und sorgte für viel Heiterkeit. Als „Alte“ kam Renate Jagusch in schwarzer Kleidung mit großem Schlüssel auf die Bühne, um an die tollen Altweiber-Feiern zu erinnern. Pfarrer Klaus Buyel trat einmal mehr im Nikolausgewand in Erscheinung – zu seiner Zeit hatte er regelmäßig die Grundschule besucht.