Vorverkauf für Parookaville 2021 angelaufen : „Planen für 2021 mit 70.000 Besuchern pro Tag“

WEEZE Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit der Mini-Ausgabe von Parookaville. Gleichzeitig setzt man darauf, dass das Festival im kommenden Jahr wieder als Mega-Event stattfinden kann.

Die Organisatoren sind zufrieden mit der Mini-Ausgabe des Parookaville-Festivals. Es sei unfassbar gewesen, das Feedback überragend, so Bernd Dicks vom Festivalteam. Auch am Samstag schauten Millionen-Fans bei den Übertragungen im Netz zu, direkt live durften wegen der Corona-Auflagen nur 100 Zuschauer dabei sein. Sie waren aus mehr als 40.000 Bewerbungen ausgelost worden.

Auch wenn das Mini-Festival als Erfolg gewertet wird, hoffen die Organisatoren darauf, dass 2021 dann wieder 210.000 statt nur 200 Zuschauer an den Festivaltagen kommen. „Wir hoffen, dass wir so etwas nie wieder machen müssen“, sagt Bernd Dicks.

Die Planungen laufen, auch zum Line-Up. „Es wird fett“, versprach Bernd Dicks, der gleichzeitig aber auch zugab, dass niemand eine Glaskugel habe und voraussagen könne, wie sich die Festivalwelt 2021 in Zeiten von Corona darstellen wird. „Was 2021 ist, weiß keiner genau. Wir planen erst einmal ganz normal. Aber wenn im kommenden Jahr solche Festivals immer noch nicht möglich sind, dann bekommt die ganze Veranstaltungsbranche ein riesiges Problem“, prophezeit er.

Auch für die Frage, was mit Karten passiert, wenn die Besucherzahlen wegen Corona reduziert werden müssten, sei es noch zu früh. „Momentan planen wir ganz normal mit 70.000 Besuchern pro Tag, wie in den Jahren zuvor“, sagt Dicks. Man müsse die Entwicklungen beobachten und, wenn sich die Regeln wegen Corona ändern, entsprechend darauf reagieren. „Wir müssen da auf die Experten hören und die Virologen vertrauen“, sagt er.

Auch die Fans warten offenbar noch etwas ab. Am Freitag war der Vorverkauf für 2021 gestartet worden. Aber der Andrang war diesmal nicht so gewaltig wie in den Vorjahren. „Du merkst da ganz deutlich, dass die Leute auf Infos warten, wie es im kommenden Jahr aussieht“, sagt Dicks. Es gebe noch ausreichend Tickets.